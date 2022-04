Yangui HAMMADI

Ingénieur d'affaires (Système et Réseaux )



• Réponse aux cahiers des charges et proposition de solution

• Assurer la prise en charge complète d'un projet la responsabilité commerciale et technique.

• Négocier et conclure les contrats, s'impliquer dans la coordination de la réalisation du projet jusqu'à la recette client, en garantissant le respect des engagements pris



Ingénieur d'Etude des solutions AV & ICT:



réalise des solutions dynamiques et complexes pour chaque type d’espace tel qu’amphithéâtres, salles du conseil, salles de réunion et salles de contrôle,de même que locaux de cours, salles du collège et espaces de briefing. Ces solutions sont astucieusement composées à partir de tous les produits imaginables, tels que vidéo projecteurs écrans de projection, systèmes de contrôle, systèmes interactifs de présentation, solutions d'Audiovisuelles et de vidéoconférence.

Ils sont, de plus, enrichis de composés liés à l’ICT tels que des possibilités de gestion et de contrôle via IP des équipements intégrés.



Mes compétences :

Ingénieur

Architecture réseaux

CISCO

Réseaux

CCNA

Technico-commercial

Microsoft Windows Server

Microsoft Outlook

Télécommunications