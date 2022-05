Wafa SOUISSI

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agroalimentaire et d'un Master 2 Recherche en Sciences et Procédés Biotechnologiques et Alimentaires de l'ENSAIA à Nancy.



Je suis jeune diplômée à la recherche d’une nouvelle expérience professionnelle en R&D.



Les stages, effectués au cours de mon cursus, m'ont permis d'appréhender différents domaines: La formulation de crèmes cosmétiques et d'hydrogels naturels, les différents méthodes d'analyses physico-chimiques et le développement produit. J'ai ainsi pu acquérir, par ces différentes expériences: rigueur, efficacité, autonomie, polyvalence, organisation et réactivité. Travail en équipe et sens de l'écoute ont également fait parti de mon quotidien.



Enthousiaste et déterminée, je désire aujourd'hui continuer ma carrière professionnelle en R&D et m’investir pleinement au sein d’une équipe dynamique où l’innovation est au cœur des valeurs de l’entreprise.



Mes compétences :

Biomolécules actives (extraction, intéractions, ca

Chimie des polymères

Maitrises des systèmes d'émulsifications

Biotechnologies

R&D et formulation

Biotechnologies végétales

Génie des Procédés

Analyses physico chimiques

Biomatériaux

Formulation cosmétique

Managament d'équipe

Analyses rhéologiques

Contrôle qualité

Biochimie alimentaire

Biochimie

Gestion de projet R&D

Lean Managament (yellow belt)

Amélioration continue