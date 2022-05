Wafa TERRES

Je suis ingénieur en sciences appliquées et en technologies spécialité bio-industries, depuis toujours, je suis convaincue que la pérénité de l'homme est dépendente de l'état de son environnement.

C'est pourquoi, je suis trés intéresée par la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution, le développement durable...

Aprés avoir suivi des formations diplomantes en management de l'environement, j'ai voulu voir le coté technique de l'environement à travers un stage de fin d'étude que j'ai réalisé au sein de l'IRD Marseille.

A travers ce stage, j'ai essayé de caractériser et d'isoler des bactéries capables de traiter de façon efficace l'un des déchets solides prépondérant en Tunisie : le phosphogypse.c'est le phénomène de bioremédiation.



Comme parcours proféssionnel, j'étais responsable du management de l'environnement et de la sécurité au sein de l'entreprise AGRICHIMIE



Actuellement,je suis consultante au sein du département environnement du cabinet d'étude Prévention Plus.

je suis chargée de conduire des études d'impacts, des études de dangers, d'accompagner les entreprises dans la mise en place des systèmes de management de l'environnement et de la sécurité selon les référentiels ISO 14001 et OHSAS 18001.

et d'annimer quelques formations sur la gestion des déchets industriels, la gestion du risque chimique, le transport des matières dangereuses...



Mes compétences :

Bio

Déchets

Développement durable

Environnement

Etude d'impacts

Iso 14001

Management

Management sécurité

OHSAS 18001

Sécurité