Wafaa AGOUMI

De formation biologiste, toxicologue, généticienne des populations et diplômée de l’ESSEC.

21 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique et plus particulièrement dans le développement clinique :

* 3 ans en Pharmacovigilance pré-marketing (Synthélabo).

* 18 ans dans des fonctions de management : Recherche Clinique, Data Management et Qualité (Synthélabo, Hoeschst Marion Roussel, Aventis et Sanofi-Aventis).

Depuis 13 ans Professeur Associé en sciences pharmaceutiques à l’université Montpellier I et créateur de la filière Opérations Cliniques, Data Management Master 2.

Fondatrice d'ESISMP (Ecole Supérieure d'Ingénierie de la Santé et de Management de Projets) à Casablanca.



