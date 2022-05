Wafaa ATRISS

Dotée d’un gout prononcé tant pour les chiffres que pour l’informatique, j’ai choisi de m orienter dans la gestion économique et social. J’ai effectué des stages et des emplois au sein des divers établissements où j’ai progressé à l’échelle professionnelle et humaine, tout en mettant en valeur mes capacités dans les domaines de la collecte et le traitement des données, l’analyse des résultats . À cela s’ajoute le dynamisme, le sérieux et la rigueur, des qualités qui m’ont toujours aidé à m’adapter avec beaucoup de polyvalence.



Mes compétences :

Communication

Gestion des ressources humaines