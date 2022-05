Wafaa GHOBRINI

GESTION DE PROJET

Management d’équipes, Coordinations des ressources, Respect des coûts et des délais, Gestion des fournisseurs.



CONSEIL

Appel d’offre, Expertise technique.



INGENIERIE

-Architecture des réseaux GSM, GPRS, IN, UMTS, R4, HSDPA/HSU, IMS.

-Validation NSS (Services Voix, Paquet et IN).

-Intégration des outils de simulation : MGTS, DCT2000, WQM et Hammer FX.

-Protocoles ISUP, MAP, CAP, SINAP, BSSAP, RANAP, GTP, BICC, SIGTRAN, SIP, TCP/IP, ATM, DIAMETER.

-Simulateurs et analyseurs de protocoles : WQM (suivi et amélioration de la QoS), MGTS (validation des services mobiles et non-régression), MCS (planification cellulaire), DCT2000, HAMMER FX, K15, Ethereal.



Mes compétences :

IPTV

UMTS

R4

Gestion de projet

Relation fournisseurs

Scrum

Coordination d'équipes

Conception

Intégration

Validation

Réseaux

Télécommunications