Wafâa MAADNOUS

Depuis 9 ans je sillone les secteurs les plus stratégiques (La distribution spécialisée&Luxe, les telecoms, l'industrie de l'automobile, et les médias) pour approfondir ma vision du marché Français et International dans la promotion des ventes (Marketing, Relationnel, promotionnel, digital).



De la création de l'offre à la gestion de projets digitaux , rien n'est laissé au hasard, j"ai parfait mes compétences en Communication, Marketing Digital et stratégie business international pour offrir le meilleur à mes clients.

Diplômée du cycle supérieur de management de l'EDHEC, j'ai passé un an dans le domaine trés exigeant du consulting international pour une mulinationale afin de résoudre des problématiques Business : organisationnelles, managériales et commerciales.



Que faut-il retenir? Le contact et la satisfaction client sont mes motivations, le Marketing et le ROI mes raisons et enfin l'innovation mon état d'esprit.



