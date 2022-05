Wafaa TAIBI

TAIBI Wafaa, Ingénieur d'Etat en Planification et Statistique option Statistique Appliquée, j'ai fais mon stage de fin d'étude (huit mois) au sein de la Direction Générale de la Recherche Scientifique et de Développement Technologique (DGRSDT) où nous avons fait une étude scientométrique de la production scientifique des universités algériennes, nous avons réussi après de publier cette étude dans une conférence internationale qui avait lieu à Moscou le mois d'octobre 2013.

J'ai acquit une expérience d'environ un an à enseigner les mathématiques au lycée. J'occupe depuis mai 2016 le poste de chargée de recrutement chez One To One Recrutement, ce poste m'a permise de découvrir le monde des ressources humaines ainsi que le monde de travail.

Je suis à la recherche active d'emploi et je veux bien faire ma première expérience au sein d'une société qui donne la chance aux jeunes avec peu d'expérience pour augmenter ensemble leurs carrières professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Analyse statistique

EViews

Analyse de données

XLstat

STATlab

SPSS Statistics

Microsoft Office

Microsoft Office 2007