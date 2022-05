Depuis plus de 25 ans maintenant,Interval Production développe une expertise professionnelles des arts graphiques. 2 rotatives: 8 pages 5 groupes,16 pages 6 groupes,impression offset touts formats,impression numérique lazer couleurs,noir.

Pour rester compétitif sur un marché instable et difficile, Interval Production a dernièrement investit sur L'océ jet stream impression jet d'encre quadrichromie avec variabilité.



Spécialiser dans le routage nos métiers sont:

Routage de presse

Routage de marketing direct

Editique

Colisage/Logistique



Nos prestations sont:

Location de fichiers, traitement de fichiers, personnalisation, mise sous enveloppe/sous film, façonnage, brochage, travaux manuels, dépôt poste,stokage,expéditions.



Nos équipes prennent en charge toutes vos demandes,de la création à la livraison du produit fini.

Synonyme de réactivité, rapidité, qualité finale et contrôle budgétaire.

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par téléphone au numéro ci-dessous,



Interval Production

Wafae Chafik

Ligne Directe:01 81 29 38 61

Mobile:06 14 85 55 46





Mes compétences :

Stockage

Impression offset

Impression numérique

Gestion des stocks

Marketing direct

Gestion de la production

Logistique