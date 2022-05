Wafae FADIL

Bonjour les amoureux et les amoureuses du Web,



Vous êtes en quête du meilleur de l'Open Source ? Vous voulez intégrer une équipe innovante et dynamique ?



Smile Maroc renforce son équipe et recrutent plus de 50 profils débutants, juniors, séniors et même experts :

- Des ingénieurs études et développement PHP/Symfony 2 et/ou EzPublish;

- Des ingénieurs études et développement Drupal7/8 ;

- Des ingénieurs études et développement Odoo ;

- Des ingénieurs études et développement ou techniciens Recette ;

- Des ingénieurs Front-End (HTML 5, CSS, Jquery)

- Des Experts : Drupal 8, Symfony 2, Odoo, Magento



Nous cherchons des personnes motivées, impliquées et passionnées des nouvelles technologies.



Pour mieux nous connaitre visitez notre site surArray

Ou même notre chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCJad-in7fKuulw4dkyWK8Iw



Keep SMILing :)