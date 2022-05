Waffle Factory KIOSQUE À GAUFRES

La gaufre dans tous ses états, salée, sucrée. Des gaufres artisanales à emporter, faciles à manger en marchant. Notre spécialité la gaufre au Nutella à volonté. Bienvenue aux familles , aux étudiants, Lycéens et collégiens .



la gaufre dans tous ses états, salée, sucrée. Des gaufres artisanales faites sous vos yeux, à emporter, faciles à manger en marchant.

Découvrez la Waffine, la seule gaufre fourrée et la traditionnelle gaufre de liège au sucre perlé, agrémentée toutes les deux de topping, au choix : Nutella, crème de marron Clément Faugier, Spéculoos, caramel au beurre salée, chocolat blanc aux amandes grillées, chocolat noir Belge, évidement à volonté ! Egalement la Frangiwaf (Waffine à la frangipane) , la Cookiewaf et Browniewaf.

Au déjeuner, la surprenante Lunchwaf, gaufre salée qui revisite les recettes régionales et internationales : Chèvre miel, Campagnarde, Bergère, Reine, Savoyarde, Dijonnaise, Oriental, Tex Mex, Wafburger, Grecque, Norvégienne, 3 fromages et Végétarienne. Toutes nos viandes sont Halal.

Formule repas : menu boisson, menu duo ( une Lunchwaf et une gaufre de Liège), menu complet (+ boisson), offre étudiant ( possibilité de paiement par carte Monéo étudiant).



Au goûter et à toutes heures, en plus des gaufres, vous pouvez aussi déguster mais nos glaces faites par un artisan maître glacier certifié, notre Milkshakes aux Nutella et un café gourmand.





