Norolanto RAZAFINIMANANA

Consultante et formatrice en médias sociaux, e-réputation et community manager, initialement informaticienne 12 ans durant, j'ai développé au fil de mon expérience professionnelle (groupe Havas et groupe Keyrus), une compétence en «ingénierie du besoin», processus qui permet de définir avec justesse les fonctionnalités des produits à développer.



En 2004, suite à un Master recherche (ex DEA) en Intelligence économique et e-média, je rentre chez PIKKO comme Responsable Marketing de l'innovation et chef de projet Intelligence économique.



j'identifiais les domaines et clients early-adopter de PIKKO. Sur le terrain et le web, j'initiais des campagnes de communication pour éduquer les clients-cibles aux innovations de PIKKO. Enfin, je communiquais en interne pour synchroniser la créativité des équipes techniques aux besoins des utilisateurs.



Aujourd’hui ce savoir-faire orienté grands comptes et innovation, je le propose aux TPE / PME / PMI et consultants pour leur permettre de comprendre, de s'approprier et d'utiliser le web-marketing, le marketing sur l'internet nouvelle génération, appelé web 2.0.



Mes missions ou/et formations en web-marketing ont aussi pour but d'apporter de l'innovation, approche indispensable pour rester "compétitif" !



Depuis septembre 2009, mon offre web-marketing se concentre sur la création et le contrôle de la e-réputation des personnes et entreprises.



Le e-réputation est l'image que les internautes ont de vous et de votre entreprise.



La mise en place d'une e-réputation a l'avantage de mettre en synergie des actions de natures très différentes mais néanmoins stratégiques : mieux connaître son environnement économique, créer une relation de confiance avec ses clients et contrôler ce qui est dit de vous...soit, une approche accessible de l'intelligence économique !



Zone d'intervention : Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes et j'espère bientôt Marseille ...



Mon Blog : http://www.e-reputation-pour-tous.fr

mon CV : http://www.norolanto-razafinimanana.com



Mes compétences :

Consultante formatrice

Réseau social

Formateur

Community manager

Linkedin

EReputation

Facebook

Web 2.0

Intelligence économique

Veille

FACEBOOK PRO

Personal branding

Acheteur