Wagni By ACHILLE

Complétant actuellement ma formation par un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), je souhaiterai obtenir un contrat de travail au sein de votre entreprise.



Je désire mettre à profit mes compétences acquises lors de mes précédents contrats professionnelles en vue d’avoir un gain d’expérience professionnelle au sein de votre direction administrative et financière.

Ma faculté d’adaptation, mon dynamisme ainsi que mon sens de l’organisation et d’esprit d’équipe me permettront d’intégrer rapidement votre structure et d'être opérationnel dans les plus brefs délais.



Disponible à tout moment, je me tiendrai à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations.



Mes compétences :

• Comptabilité Enregistrement comptable; Inventair

Tableaux de bord…

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Works

Etats financiers

Systèmes Informatiques de gestion

Déclarations sociales et fiscales