Mes travaux de recherche portent sur la conception et la mise en oeuvre de solutions de communication (protocoles) pour des réseaux ad hoc mobiles. Je m’intéresse aux approches distribuées, robustes et autonomes. Les solutions que je propose s'appuient notamment sur des techniques d'optimisation à base d’algorithmes évolutionnaires (principalement des algorithmes génétiques multi-objectifs, adaptatifs et parallèles).