Travaillant au sein de ADP depuis juin 2008 j'aiune experience dans la paie europeènne et l'utilisation de l'outil Hypervision et Sage 200.

j'ai fais 3 stages à Genève dans le cadre de partenarait entre ADP Tunisie et ADP Suisse.



Depuis Octobre 2012 je suis chez Eurotranciatura Tunisie en tant que responsable paie et contrôle de gestion, j'assure également toute la partie Ressources Humaines, contrat, formation, recrutement ......



Mes compétences :

Communication