Wahb ZOUID

 Très bonne connaissance du marché IT en Afrique du Nord

approche business development avec les grands comptes de la place

 capacité d'adaptation intégration, résistance au stress, et orienté objectif

 encadrement d'hommes

 gestion et direction des grands projets



Specialités:

entrepreneur, approche stratégique, business développeur, bonne capacité de négociation, encadrement, logiciel de gestion, IT Africain market, haute capacité à travailler dans des environnements stressants, orienté objectif,

bigdata, mobilité, business analytics, channel management, key account manangement, large account specialist, result oriented, solution oriented



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Management

Développement commercial

Communication

Business development

Gestion de projet