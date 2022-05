Wahbi REFAI

Ingénieur de chantier de prospection sismique marine (Marine Seismic Observer), très motivé par le secteur pétrolier, avec une grande capacité d’apprentissage et d’adaptation avec les nouvelles technologies, très compétent dans l’intégration des solutions logicielles et matérielles, maîtrise parfaite de l’anglais, expérimenté dans le travail en équipes multinationales et dans la mobilité internationale (Canada, Bahamas, Equateur).

Ingénieur d’études et de développement et consultant en systèmes d’information, avec un profil très développé et orienté Systèmes d’information et nouvelles technologies (Java/J2EE, FLEX, GWT, SIG), avec une expérience riche sur tous les niveaux du cycle de développement d’une solution logicielle (analyse, conception, développement, tests, maintenance et support).

Responsable d’application (administration technique et fonctionnelle), avec une très bonne maîtrise des serveurs et des bases de données, des compétences distinguées en organisation, management visuel et support aux utilisateurs.



Mes compétences :

Flex

Géomatique

Gps

GWT

GXT

imagerie

J2EE

JAVA

Java j2ee

Linux

Microsoft SQL

Observer

Prospection

RIA

Seismic

SIG

sismique

Support

UNIX