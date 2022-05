Wahib ALBEZ

ALBEZ est une société de Service en Ingénierie Informatique Spécialisée dans les nouvelles Technologies. Elle offre des solutions intelligentes et simples aux entreprises qui désirent atteindre la performance et l'optimisation. L'informatique a toujours été une passion pour nous, avant d'être notre métier, c'est pour cette raison que nous nous appliquons chaque jour à faire que nos services informatiques soit de qualités, et à fournir à nos clients les solutions informatiques les plus innovantes et les mieux adaptées à leurs besoins.



Notre offre est axée sur 4 volets :

- Hébergement et le développement des sites web & application.

- L'administration & la sécurité des parcs informatiques

- Vente et maintenance du matériel

- Formation et Conseils.