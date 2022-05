Tout est possible à celui qui croit ...

Je suis convaincue que tout objectif est réalisable lorsqu’on le veut vraiment !

Si je dois me présenter en quelques mots … active, positive, audacieuse et pleine de vie :)



Mes compétences :

UML/OMT

Oracle

SQL

Java

Microsoft Visual Studio

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

ECLiPSe

Microsoft Office

Méthode Agile

Balsamiq