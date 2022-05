Wahiba DJAHRA BOUTEROU

Titulaire d'un diplôme de Licence en Sciences Juridiques et Administratives (« Droit » année 2005) ainsi qu'un Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat «CAPA » 2006), obtenus en Algérie.



Installée en France depuis février 2010, et compte tenu du fait que mes diplômes ne sont pas reconnus, je me suis trouvée contrainte de travailler pendant un an et demi dans le commerce.



J'ai choisi, en suite, de poursuivre une formation juridique par la préparation d'un Diplôme Universitaire de « Secrétariat Juridique » à l'université Lumière Lyon 2.



Cette formation, se déroulant en alternance en deux ans, représente pour moi un véritable tremplin me permettant de débuter une nouvelle carrière juridique et obtenir un diplôme reconnu qui m'apporterait toute la crédibilité dont j'aurais besoin pour atteindre les objectifs que je me suis fixés.



Cependant, mes connaissances en droit acquises en Algérie m'ont permis,de passer directement en deuxième année.



J'effectue donc mon stage d'assistante juridique dans un Cabinet d'Avocats à Lyon, spécialisé dans le droit des sociétés.



Cette expérience me permet à la fois de me replonger dans le domaine du Droit et de me rapprocher du milieu juridique en France.



A l'issue de cette formation -juin 2012-, je souhaiterais préparer un Master en Droit des entreprises qui me permettra d'intégrer éventuellement l'école des avocats à Lyon ou de travailler comme juriste d’entreprises.



email: djahrawahiba@mail.com

tel : +33 6.16.89.84.14



Mes compétences :

Assistant juridique

CAPA

Droit

Juridique

juriste