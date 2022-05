Wahiba FETTAL

Commerciale senior au sein de la banque de réseau avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la prospection, du conseil et de la vente je recherche un poste de conseiller Bonne Gamme au sein d'une structure qui saura me confier des challenges et qui me permettra d’évoluer pour acquérir de nouvelles compétences.

De caractère volontaire et dynamique je sais rapidement m’intégrer dans une nouvelle équipe et je possède un excellent relationnel client.



Mes compétences :

BILAN IARD ET ASSURANCE DES PERSONNES

DOSSIER IMMOBILIERS:MONTAGE DES DOSSIERS AUX PARTI

PROSPECTION:ANIMATION PAR LA PRISE DE REFERENCE ET

BILAN EPARGNE, ASSURANCE VIE, PEA ET COMPTE TITRE