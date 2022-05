Je me présente Wahiba HICHRI, je suis un ingénieur textile spécialité ennoblissement diplômée de l'Ecole National d'Ingénieur de Monastir/TUNISIE ENIM en 2016.

J'ai une expérience de deux ans comme étant responsable performance industrielle/ santé et sécurité.

Actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité pour développer mes compétences.



Mes compétences :

Health and Safety

planning maintenance

Internal Audit

Waste water

Adobe Photoshop

Solidworks