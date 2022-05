Bonjour,



Originaire de Paris, j'ai travaillé pendant deux ans chez Campus AXA, Rabat (institut de formation AXA) en tant que conceptrice/ formatrice dans le champ de la formation des salariés.

De retour à Paris, je souhaite intégrer un service formation et exprimer mes compétences dans la création de parcours e-learning.



Pragmatique, j'aime les échanges d'idées et d'expériences qui aboutissent à des réalisations concrètes. Créative, je suis attirée par la nouveauté et les idées qui sortent de l'ordinaire.

Points forts : sens de l'écoute, maîtrise de soi, capacités d'analyse, goût pour le changement.

Axes d'amélioration : well... Qui n'en a pas ?



Mes compétences :

Audit

Démarche qualité

Formation

Formation de formateurs

Ingénierie de la formation

Ingénierie de projet

Insertion Professionnelle

Politique de la ville

Conception pédagogique

Ingénierie pédagogique