Wahiba NOUIOUA

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en statistique, option finance et actuariat . l'actuariat en quelques mots est la gestion et la maitrise d'une variable aléatoire , qui est le risque. A sonelgaz, malheureusement , je ne suis pas dans mon domaine , je travaille à la DFC. pendant les trois que j'ai passé à sonelgaz, j'ai appris beaucoup choses, j'ai pu avec le temps acquis le raisonnement comptable (le raisonnement débit crédit ), j'ai même appris a élaborer les états de rapprochement des comptes .

Hors sonelgaz, je suis en deuxième année magister en langue anglaise . s'agissant de mon expérience dans la littérature, j'ai enseigné dans l'école supérieure de professeurs (ENS) à bouzaréah et dans des établissement prives.