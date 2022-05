Wahid El Mokhtar ABABSA

Fort d’une expérience significative en tant que chef de cuisine en collectivité, je pense posséder les qualités indispensables pour prendre en charge de nouvelles responsabilités dans un poste de travail stimulant tout seul ou en équipe. Je désire accroître mes compétences et vous faire profiter de ma passion et de mon professionnalisme.

Je suis une personne dynamique et sérieuse qui a le sens des responsabilités. Je suis doté d’un bon esprit d’initiative, d’une bonne condition physique, naturellement souriant, exigeant et efficace.