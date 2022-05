Wahid ROUHLI

Je suis consultant digital, intervenant à HEM, conférencier et directeur général de KONNECTOOS (Agence digitale \Full service à Casablanca - Maroc).



Expert dans les nouveaux modes de communication (Publicité sur les réseaux sociaux et réseaux de recherche "Google, bing", la méthodologie de l'Inbound marketing, je suis passionné par le sujet de la productivité personnelle et celle des équipes) ! Entant que professionnel certifié dans les sujets suivant "Google Ads, Google Analytics, Hubspot Inbound et Asana Certified pro" je serai plus qu'heureux de vous aider, si vous avez besoin de conseils, d'intégration ou d'une formation spécifique.



J’ai co-organisé la première édition du Social Good Summit Casablanca, en partenariat avec la fondation Mashable et Bill-Melinda Gate. J’ai également co-organisé le Fashion Blogging Summit (Le premier sommet au Moyen-Orient et en Afrique pour promouvoir les blogs en général et les blogs de mode en particulier).



Suivez-moi sur mes autres réseaux :



S'inspirer de moi sur LinkedIn > https://www.linkedin.com/in/wahidrouhli/

Me suivre sur Twitter > https://twitter.com/wahidrouhli/

Se connecter avec moi sur Facebook > https://www.facebook.com/WahidRouhliKON/

Me parler sur Messenger > https://m.me/WahidRouhliKON

Voir mes services sur mon siteweb > https://wahidrouhli.com



Et surtout, prendre un RDV avec moi sur mon calendrier >> https://meetings.hubspot.com/wahid1



Mes compétences :

Business Consulting

Capacité d'influence et de lead d'opinion.

Capacité à diriger une équipe et à communiquer eff

Capacité d'adaptation.

Capacité à élaborer des plans organisés et à respe