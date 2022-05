Wahida BOUKHELAL

Bienvenu à vous sur mon profil :)



Titulaire d'un Master en Ecologie et Environnement, je souhaite par ma simple contribution en tant qu'individu à protéger l’équilibre de notre terre.

Cet équilibre est désormais fragilisé due à l'action de l'homme qui ne cesse d'en exploiter les richesses, de créer de la pollution par nos différents modes de vie ce qui as pour conséquence l'accélération de la disparition de certaines espèces, pour cela différentes études et outils désormais nécessaire sont disponible afin de préserver nos différentes ressources.



Connaissance et maîtrise :



- Interaction et fonctionnement des milieux physique et biologique

- Réalisation d’études d'impact environnementale EIE

- Levée de terrain (Floristique)

- Transcription des données du terrain dans un système d'information géographique SIG

- Logiciels SIG : MapInfo, ArcGis

- Audit environnementale

- Qualité hygiène sécurité et environnement





~~ Merci pour votre visite ~~