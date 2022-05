Wahida* LABIDI

J'offre les services suivants :

- Assistances financières et comptables

- Assistances fiscales et juridiques

- Etudes de projet (technique, financière économique...)

- Mise en relation (Networking)...

- Assistance auprès des bailleurs de fond



je dispose des compétences suivantes :



Gestion de Budget & des systèmes d’information

Administration des S.I. ;

Optimisation des systèmes d’information

Élaboration des budgets annuels (CA, Achats, Investissent, trésorerie,…)

Mise en place et Suivi des indicateurs de performance

Elaboration des rapports d’activités

Compression des coûts (no frills, low cost)

Direction de projets & contrôle de gestion

Études stratégiques et de développement

Définition de la stratégie budgétaire

Définition de la stratégie informatique, prise de décision et Reporting

Etablissement et suivi d’un manuel de procédures

Logistique, Qualité

Approvisionnement national & international,

Gestion et optimisation des stocks

Gestion de la qualité (réglementation normes, procédures, certification HACCP)

Management RH

Leadership et encadrement des équipes

Organisation et optimisation des ressources

Définition du Plan de formation

Elaboration d’une grille salariale

Langues et informatique

Bilingue français, Arabe et Anglais Moyen,

Environnement Windows, Maitrise parfaite de : Internet, SharePoint 2007/2010, NAVISION, XRT, TARGIT, Office, …



Mes compétences :

Responsable

Organisée

Chef de projet

Conduite de changement