Waï-Ki WONG

Bonjour !



Pour me présenter rapidement... je suis diplômé depuis fin 2011 et suis spécialisé dans les technologies Java depuis environ 3-4 ans.



Grâce à mes stages et aux différentes missions que j'ai effectué, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à une multitude de technologies et de projets.



J'ai acquis une bonne expérience dans quelques frameworks comme Struts 1 et 2, Hibernate, Spring 2.5 et 3 ainsi que les différents modules...



Ayant été dans plusieurs projets, j'ai eu l'occasion de travailler seul et en équipe, que ce soit dans des petites ou grandes structures.



Voilà voilà pour le moment...



A très bientôt !









Mes compétences :

JAVA

Spring Framework

Hibernate JPA

PHP5

Dotnet

Struts 1

Struts 2

SQL