Wai-Yin KWOK

Polyglotte et passionnée avec les langues, J'ai 9 ans d'expériences en intreprétariat et en traduction. Je suis interprète au CIUSSS (Centre Integré Universitaire de la santé et des services sociaux) de Montréal depuis 2012, apart le travail d'interprétariat aux établissements gouvernementaux au Québec, j'ai également interprété dans plusieurs conférences, réunions d'entreprise, salons commerciaux, vous pouvez voir une partie de mes clients dans cette liste: http://www.waiyinkwok.net/traduction-interprtariat-criture



Je fais aussi la traduction dans le domaine des arts et culture, du cinéma, du reportage, de l'éducation, du tourisme, de la science sociale etc.



Je suis minutieuse, organisée, attentive aux détails, sensible à la différence culturelle et apte à bien communiquer dans un contexte interculturel.



Je cherche des opportunités de travail à Hongkong et en France. Références pourraient être fournies sur demande.



Mes compétences :

Chinese

Interprétation

Proofreading

Subtitling

Teaching

Transcription

Translation

Voice over