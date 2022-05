Wajdi CHATTI

Madame/Monsieur;





Etant diplômé de l'Ecole Nationale d’Ingénieurs de Carthage spécialité génie mécatronique, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature à un poste d'un ingénieur en génie Mécatronique au sein de votre société.



Travailleur, motivé et volontaire, possédant une très bonne faculté d'adaptation et un sens du relationnel développé, je souhaiterais joindre mon dynamisme à celui de l'entreprise souhaitant recruté un ingénieur Mécatronique.



Durant mon cursus universitaire à l’ENICarthage, j'ai acquis une solide formation au niveau programmation et conception hardware, une bonne maitrise au niveau de développement des applications (LabVIEW, Matlab), des outils de simulation tel que ModelSim, de debug Xilinx, d’analyse dynamique et cinématique multicorps Adams et des logiciels de CAO électronique (ISIS-ares), mécanique (Catia et SolidWorks), une bonne habileté des règles de design VHDL. Les projets et les stages que j'ai réalisé dans le domaine de l’électronique numérique, électronique de puissance et mécanique m'ont permis d'approfondir d'avantage mes compétences techniques et mon goût pour le mécatronique.



C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon cursus universitaire et mes motivations.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame/Monsieur, à l'assurance de mes salutations respectueuses.



Mes compétences :

Psim

Eagle

Electrotechnique

Electronique embarquée

Mécatronique

Mécanique

ADAMS

Catia v5

SolidWorks

MPLAB

Maple

DSP

FPGA

C++

VHDL

MATLAB

Labview