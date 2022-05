Wajdi SELMI

Dynamique et motivé, j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel pendant plus que 8 ans, les qualités nécessaires pour un poste d'automaticien tout en me familiarisant avec les outils techniques mis à ma disposition. Je maîtrise en effet les logiciels d'automatisme les plus courant sur les machines tels que : (SCHNEIDER, SIEMENS) ainsique la programmation des logiciels de supervision SCADA (WINCC, PC Vue, SEEFOX, VIJEO CITECT)



Mes compétences :

Profibus

Développement web

Seefox

Réseaux industrielle

IEC

SIMATIC WinCC flexible

TesysT

Vijeo citect

Field bus fondation

OPC

Unity pro

SIMATIC WinCC

Simatic Step 7

Microsoft Office

Modbus

Ethernet

PcVue

Automatismes industriels

SEPAM

Commissioning

Analyse fonctionnelle

FAT

SAT

Load shedding

Protections électrique

Sepam s20/40/80

Step 7

Simatic TIA PORTAL