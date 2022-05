Wajdi SGHAIER

Après avoir obtenu une licence en droit , j'ai repris la boite de peinture et de revêtements de mon père. J'ai embauché 3 personnes et commencé à obtenir de beaux contrats de réfection intérieur de logement sociaux et de standing.

J'ai une grande expérience dans la plupart des corps d'état du bâtiment. J"ai dû arrêté mon activité en 2007 suite à une opération chirurgicale du dos. Je recherche un poste de chef de chantier dans la rénovation intérieure.



Mes compétences :

Chef de chantier

Peinture