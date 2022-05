KOUAME Waka Michel Donatien , Diplômé en Mines- Géologie-Pétrole , je suis à la recherche d'une entreprise sérieuse et ambitieuse dans l'industrie minière ou pétrolière pour me rendre professionnel et m'intégrer en entreprise par ma détermination au travail bien fait.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

ArcGIS > ArcMap

MapInfo

Microsoft PowerPoint