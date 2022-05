JE SUIS OUATTARA ZANA DRISSA,TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN CHIMIE GÉNIE ALIMENTAIRE. JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI.JE SUIS DONC A L'ECOUTE D'OPPORTUNITÉ. N’HÉSITER SURTOUT PAS, CAR VOUS NE SERAI PAS DÉÇU DE MES PRESTATIONS.



Mes compétences :

ANALYSE CHIMIQUE ET MICROBIOLOGIQUE

PRELEVEMENT,ANALYSE ET TRAITEMENT DES EAUX DE FORA

Control qualité QC

HIGIENE ET BONNE PRATIQUE DE FABRICATION

Microsoft Word

Microsoft Excel