TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN GÉNIE-CIVIL. Après une expérience de dix-neuf (19) mois dans le suivi- contrôle des chantiers : BÂTIMENTS, FORAGE, ADDUCTION D'EAU POTABLE SIMPLIFIE (AEPS) & ASSAINISSEMENT au Togo et au Burkina Faso, le métré et le Dessin Assisté à l’Ordinateur (DAO) pour les bureaux d’étude et entreprises, ceci grâce à une maîtrise de l’outil informatique et des principaux logiciels du BTP,



Mes compétences :

Archicad

AutoCAD

Étude de prix

Suivi de chantiers