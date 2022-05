Wakil BENAMOUR

Suite à l'obtention de mon Baccalauréat SEN ( Système Électronique Numérique ) Option Télécommunication et Réseau. Je me suis orienté vers un BTS SIO ( Système informatique aux organisations ) qui va me permettre d’améliorer mes compétences en Télécommunication et Réseau et ainsi me permettre de poursuivre ma carrière dans les meilleurs conditions.



Je suis motivé avec beaucoup d'ambition ce qui est très important dans mon domaine, je suis assidu et sûr de moi ce qui me permet de faire face a n'importe quelle situation même les plus délicates.



Je reste a votre entière disposition pour plus d'informations.



Mes compétences :

Windows

Linux

Windows server

Microsoft office

Linux Debian