Waldemar DE SOUZA

Je m'intéresse à toutes les questions relatives à :

-la polémologie, en l'occurrence sur les conflits israélo-arabe et israélo-palestinien;

-l'histoire des religions et civilisations(sionisme politique et religieux;le marranisme; judaïsme, islam, christianisme; civilisations juives,islamiques, arabo-musulmanes et civilisations et ethnies africaines);

-la question identitaire. Entre autres, la pluri-identité et l'identité métisse;

-la gouvernance locale.Plus précisément,la gouvernance multi-niveaux; la question des élites et enjeux de pouvoirs dans un Etat décentralisé;

-la question des dialogues inter-religieux et culturels;

-la thématique du soft power, de la personnalité du chef de l'Etat, comme celle du constructivisme en Relations Internationales;

-la communication politique, notamment la communication non verbale, plus précisément la synergologie et la sémiologie en politique;

-etc.

J'ai suivi des séminaires de formation en droits de la personne organisé par la chaire unesco des droits de l'homme de l'Université nationale du Bénin en 2001 (Bénin- Cotonou) et en sécurité et défense dirigé par l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (France-Paris) en 2009.

Présentation d'une communication autour d'une étude comparative entre judéo-Ibériques de Bordeaux (royaume de France) et Afro-Ibériques de Juda (Royaume du Danhomè) du XVIIIème au XIXème siècle au séminaire "Les Diasporas dans la ville" de Natalia MUCHNICK à l'EHESS le 1er décembre 2011.

Intervention en direct, avec le Professeur Jean-Pierre WARNIER à l'émission cultures monde de Florian DELORME (France culture/Radio France)le 21 décembre 2011 sur le thème "La monarchie face à l’Etat moderne (Afrique noire) : le retour des rois traditionnels en politique moderne". Voir http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-la-monarchie-face-a-l-etat-moderne-afrique-noire-le-retour-des-rois-tradition



