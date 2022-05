Wale GBADAMOSI OYEKANMI

Novembre 2011 : création de l'agence de social TV : DAREWIN

(CLIENTS : Canal+ / bref. / ARTE / ALP / TMC )



Sept 2010 : community management and PR chez l'agence Buzzman



Eté 2010 : chef de projet web et intérêt pour le community management et les e-RP



Depuis 2007 : blogueur de voyage (+218 000 vues sur worldwale.com)



Depuis 2005 : création et développement de formats TV et web pour les chaînes hertziennes (brainstorm, rédaction de dossier de vente et veille artistique, concurrentielle et technologique)



Mes compétences :

social media