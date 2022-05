Walha ABDERRAHMEN

Mise en œuvre des systèmes conformément aux instructions, conception, installation, contrôle et maintenance des serveurs, des stations de travail et des périphériques, diagnostic des incidents, analyse de la sécurité des systèmes.

Installation et maintenance de réseaux VoIP, conseil relatif à l’achat de matériel ou étude de nouvelles solutions.

Conception d’outils facilitant la production, assistance et formation des utilisateurs.

Installation et configuration IP PBX dédié PME/PMI

Mise en place des solutions Gestion Relation Client intégrée

Intégration des solutions Voix & Data.

Conseil et accompagnement aux changements.

Optimisations des infrastructures et des coûts.

Integrations des Solutions De Communication Unifiées



Mes compétences :

Nagios

SIP

Scrum

Ajax

Red Hat

Asterisk

PHP

Cisco

Linux

Zimbra