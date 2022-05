Walha KAMEL

-Formulations nettoyants pour maison et industriel,produits cosmetiques,Peintures et laques ,adhesives et colles ...

-HPLC:chromatographie liquide haute performance analytique (détecteur UV et détecteur indice de réfraction) (Marque :Agilent,knauer,shimadzu), CPG: chromatographie phase gazeuse(Marque :shimadzu), FPLC:chromatographie liquide phase rapide (Marque :BIORAD), Spectrophotométrie UV-VISIBLE (Marque : Shimadzu), HPLC préparative (Marque :Knauer),HPLC Ionique (Marque :Metrohm).

Remplissage colonnes C18 HPLC préparatif et colonne uno Q 12 uno S 12 FPLC (Fast performance liquid chromatography)



-Contrôle Qualité :

Contrôle Organoleptique( Odorat) et physicochimique des Produits semi finis (Vracs)

Contrôle des Produits finis

Contrôle de la Propreté microbiologique des produits finis cosmétiques

Libération palettes

Savoir-faire :



-Formulation des produits cosmétiques.



Les produits d’hygiène : démaquillant, dentifrice, déodorant, gel douche, gel nettoyant, shampooing.



Les produits capillaires : Après –shampooing, défrisant, gel, huile, laque.



Les parfums : Eau de Cologne, Eau de Toilette, Parfum.



Les produits pour le rasage : Après-rasage,mousse a raser,crème a raser.



-Analyse microbiologique sur les produits cosmétiques.





-Formulation de Produits :



Cosmetiques,Parfumeries et Produit d'hygiéne.



L'élaboration des nouvelles formules : - les essais - leurs contrôles physico-chimiques - leurs suivis de stabilité.







Développement formules cosmétiques (shampooing, crèmes...)



Procédés de désinfection et contrôle microbiologique du propreté du salle de conditionnement des produits cosmétiques.



-Analyses physico-chimiques et bactériologiques des produits cosmétiques d’hygiènes et d’entretiens.



-Analyses : pH, viscosité , densité, analyses volumétriques, détermination de la teneur en matière actives Anioniques, cationiques, non ioniques et amphotère , détermination de l’indice de mousse, analyses potentiométriques, analyse H2O ‘’ Méthode Karl Fisher’’, détermination de l’indice de réfraction , détermination du pouvoir rotatoire , détermination de l’extrait sec , détermination de la Pression après sertissage , du diamètre de sertissage , du profondeur de sertissage des aérosols sous pression, analyse bactériologiques.



-Analyses photométrie de flamme, Analyses absorption atomiques, conductivité, Analyse azote Kjeldahl , analyse azote (nitrates et nitrites) ,analyse du carbone organique total , DCO : demande chimique en oxygène , DBO : demande biochimique en oxygène, détermination de matière en suspension, ICP ( Inductively Coupled Plasma ).



Mes compétences :

R&D

Chimie analytique

Formulation cosmétique

Laboratoire de Recherche

Conseil Consulting production produits

Formulations peintures et laques

Formulation produits d'entretiens ,nettoyages et d

Formulations lubrifiants et graisses