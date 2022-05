Je suis étudiant en 1er année à Grenoble Ecole de Management. De plus je suis membre actif d'une association à GEM qui se nomme Start'in Block dans le pôle Partenariat, qui à pour but de mettre en relation les étudiant de Grenoble école de management et les entreprises pour les aider à créer leur réseaux.



Mes compétences :

Back office