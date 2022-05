Walid ABID

*FORMATION ACADEMIQUE

• 2011: Master professionnelle Qualité et Productivité ESSTT_Tunisie,

- Capabilités machines et processus,

- Les outils qualité: amdec,5S,Pareto,5M,brainstorming,8D ...



• 2005: Maîtrise en Génie Mécanique_ESSTT_Tunisie,

- Métallurgie ; macro et micrographie, essais mécaniques, choix des matériaux, matériaux polymères et composites…,

- Thermodynamique appliqué,

- Mécanique des fluides,

- Conception mécanique,

- Fabrication mécanique,

- Connaissances au niveau de la programmation des MOCN,

- Connaissances dans le domaine du traitement des eaux usées.



• 2000: Bac Technique- Lycée Hédi Chaker_Sfax_Tunisie,



* Informatique:

- DAO, CAO et FCAO: Auto CAD, SolidWorks, Master Cam...

- GMAO: Coswin, Optimaint,

- Bureautique: Ms Office (Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint…)

- Programmation ; connaissance en C++, Matlab,

- Graphique : Corel Draw,

- Langues : Arabe ; langue maternelle,

Français ; très bon,

Anglais; Bon (formation Toeic en cour)



* Expérience professionnelle :



• Responsable Bureau Technique de Maintenance (de 09/2010 à aujourd’hui) à Tunisie Porcelaine

- Maîtrise des outils de qualité: Pareto, Ishikawa, 5S, AMDEC..

- Gestion des projets de maintenance,

- Développement et gestion de la maintenance préventive,

- Suivi des indicateurs (cause de défaillance et remèdes)...



• Responsable de Maintenance Préventive (de 01/2009 à 08/2010) à Tunisie Porcelaine_Tunisie



• Chef service de Maintenance Mécanique (09/2005 à 01/2009) à l'Office National de l’Assainissement « ONAS »_Tunisie



* Stages

- Stage technicien aux Ateliers Mécaniques de Précision « AMECAP », Tunisie (07/2004), Maintenance et

entretien des tours universelles, élaboration de programmes de commande des MOCN,

- Stage technicien aux Ateliers Centraux de la Société Nationale de Transport « SNT », Tunisie (06/2004),

Participation au diagnostic, entretien et réparation des pannes mécaniques des bus de transport public.



* Formations

- Formation en Anglais (pre-intermediate, intermediate, up-intermediate et business English) 12-2010/07-2011,

- Formation sur le thème «audit de qualité interne ISO 9001»; 2011,

- Formation en secourisme et premiers soins; 2010,

- Formation sur le thème « Sensibilisation sur les exigences de la norme ISO 9001 » ; 2010,

- Formation Technique chez EMO-France ; spécialiste en ingénierie du traitement des boues, des eaux usées,

stations d'épuration et filtre à bande : formation sur site de la station d’épuration de Port Neuf à La Rochelle, France, (7/ 2007),



* COMPETENCES TECHNIQUE

- Métallurgie ; macro et micrographie, essais mécaniques, choix des matériaux, matériaux polymères et

composites…,

- Gestion de la maintenance,

- Techniques de fabrication mécanique,

- Connaissances au niveau de la programmation des MOCN,

- Connaissances dans le domaine du traitement des eaux usées.



Mes compétences :

Qualité

Management

Maintenance

Lean

Ingénierie

Gestion de projet

AMDEC/FMECA