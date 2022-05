Walid AZAK

IT superviseur CHAKIRA CABLE :

 Gérer la stratégie informatique de l'entreprise.

 Responsable de nouveaux projets informatiques :

• développement des rapports stratégique sous SPAGOBI et tableau desktop (pour le compte Groupe COFICAB & COFAT)

• Migration vers office 365

• Externalisation du serveur vers CLOUD

• Développement de logiciel gestion de plan d’action pour le service Qualité (WEBDEV 15 et SQL server 2005)

 Responsable des exigences informatiques quotidiennes de l'entreprise telles que la gestion des utilisateurs, la résolution de problèmes, l'aide et les conseils.

 Maintenir les applications de bureau, les réseaux locaux et la sécurité informatique.

 Gérer et surveiller les sauvegardes dans plusieurs emplacements.

 Développer et maintenir les systèmes informatiques, les logiciels et les bases de données de l'entreprise.

 Gestion de 3 Citrix Xenservers 6.5

 Installation et gestion du serveur de messagerie Exchange Server 2007.

 Installation et gestion d'un TSE Terminal Server et utilisation de Thin Clients pour la connexion (Wyse Thin Client).

 Gestion de serveur ISA 2006.

 Installation et gestion de "OCS Inventory" d'un inventaire informatique et d'un système de déploiement de paquets.

 Développement informatique :

• Développement de logiciel gestion fourniture (WEBDEV 15 et SQL SERVER 2005)

• Développement d’application pour récupération des donne de production (WINDEV 15) et calcul des indicateur de production (COGNOS 6)



Mes compétences :

Cognos

Spagobi

Active Directory

EDIFACT

Webdev

LockLizard

Windev

Lotus Notes

Lotus Domino

Microsoft SQL Server