Walid BELAHMER

J'ai intégré le groupe VISEO en 2008 en tant que consultant fonctionnel SAP Business One à Paris.

J'ai été coordinateur du support SAP Business One. J'avais en charge le support d'une trentaine de clients (PME et filiales de grands comptes français).

Ensuite, j'ai intervenu dans lintégralité des phases d'implémentation des ERP SAP Business One et Project Management chez nos clients en France et à l'étranger : analyse fonctionnelle, formation des key users, paramétrage, migration des données, tests et recette, assistance au démarrage.

En ce qui concerne les outils de reporting, je suis expert Crystal Reports (Business Objects) et je maitrise également Coresuite (Core Systems).

Je maitrise aussi l'environnement SQL SERVER : procédures stockées, jobs SQL, requêtes et vues SQL.



En août 2012 J'ai quitté la France et ai intégé le Groupe Alstom en Suisse Allemande pour faire des déploiements de SAP Business One dans les filiales du Groupe.

Actuellement je travaille sur l'implémentation de SAP Business One et Project management dans Alstom Maroc : Transport, Thermal Services, WInd et GRID.



Mes compétences :

Business

CORE

Crystal reports

DSI

ERP

Gestion de projet

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

SAP

SAP Business One