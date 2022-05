Walid BEN AMOR

Consultant Expert MS Dynamics CRM, PARIS, FRANCE



• Mener les ateliers d’analyse et de diagnostic

• Conception et mise en œuvre des processus de vente, marketing et service.

• Développer les documents de conception et de spécifications fonctionnelles et techniques.

• Personnalisation et implémentation de la solution Dynamics CRM : Formulaires, entités, relations, vues, workflows, extensions client, JavaScript, tableaux de bord, plugins…

• Intégration et synchronisation avec le système d’information de l’entreprise : AS 400, Serveur SMS, BSCS, Radius, SAP Business One, GED, Portail, Extranet, CTI (Hermès, CISCO)…

• Implémentation de la couche WCF d’intégration temps réel selon l’architecture SOA

• Intégration et configuration de la solution CRM avec Exchange Server (Email router)

• Intégration de MS CRM 2011 avec SharePoint pour la GED

• Migration et intégration des données de la solution Microsoft Dynamics CRM (Technologies : SSIS, Web Services)

• Elaboration du plan de test et Assistance pour la recette client

• Formation et transfert de compétences

• Assistance au déploiement de la solution CRM dans l’environnement de production

• Migration de la solution MS CRM de la version 4.0 vers 2011

• Création des tableaux de bords et graphiques avec MS CRM 2011

• Participer à la phase d’avant-vente et préparation de solutions verticales pour les domaines bancaire, assurance, Telco, FSI...

• Suivi et pilotage des projets



Mes compétences :

Dynamics CRM

Project management

Team leader

.NET framework

WCF

SOA

Web services