Walid BEN BRAHIM

Directeur d'hôpital depuis 2012



En poste depuis janvier 2012 au CHU Amiens-Picardie, avec plusieurs fonctions :

- Direction Nouvelle Gouvernance (mise en place d'une nouvelle forme de management interne)

- Direction du projet d'ouverture du Nouveau CHU

- Direction de la Communication



Expertises et compétences :

- Gestion de projets complexes et transversaux

- Proposition, mise en place et évaluation d’une politique de gestion ou d’un plan d’actions

- Négociation dans un contexte complexe et contraint