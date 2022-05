Walid BEN MOHAMED

Ingénieur calcul de stress tuyauterie, Réservoir sous pression et structure. Particulièrement intéressé par La résolution des système de calcul des réseaux tuyauterie pétrolières, pétrochimique, traitement d'eaux et nucléaires . Disponible pour cette poste ou similaires.



Spécialisations :Conception et analyse des réseaux tuyauterie(ASME B31.3, CODETI,...), Dimensionnement des réservoirs sous pression selon les normes pétrolière mondiales ( ASME VIII, CODAP, ...), à travers les codes :Caesar II, Tank, PV elite, Caepipe, Autopipe, Compress , Nozzlepro.