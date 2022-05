Walid BENCHAITA

Mes compétences :

Microsoft Windows

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

XML

VHDL

UNIX

UML/OMT

TCP/IP

Streaming Media

Simulink

Shell

SPSS

SIP

RTP

QoS (Quality of Service)

Python Programming

Prolog

Personal Home Page

Oracle

Ofce

OSPF (Open Shortest Path First)

OMNET

NS 2

MySQL

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

Matlab

Macromedia Dreamweaver

Linux

JavaScript

Java

IP

HTML

HDLC

GSM

Delphi

CCNA

C++

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Assembler

AWK

ARP

3G Networks