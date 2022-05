Walid BENHAGOUGA

Dynamique, tenace, autonome, organiser, enthousiaste, guerrier



Je suis aujourd'hui à l'écoute du marché



Voici differentes compétences que je maitrise



INFORMATION ET CONSEIL : Argumenter dans le cadre des directives de l’entreprise et convaincre les cibles (argumentaires, aides de visites, écouter, reformuler les observations des professionnels de santé et répondre à leurs attentes, adapter ma communication)



RELATIONNEL : sens du relationnel, savoir développer et entretenir une relation de confiance, véhiculer une image professionnelle et représenter mon entreprise)



PILOTAGE ET GESTION COMMERCIALE : planifier et organiser mon activité (organiser ma tournée, prise de RDV), lire et comprendre les tableaux de bord d’activités et indicateurs, cibler les priorités de visite (identifier, sélectionner)



Mes compétences :

negociateur

techniques de ventes

commercial

cree le besoins